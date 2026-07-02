Российские полицейские накрыли крупный межрегиональный наркосиндикат

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими из региональных управлений пресекли работу наркосиндиката, в котором работали 27 человек. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники организовали полный цикл производства синтетических наркотиков, которые сбывали через магазины в даркнете. Всего по этому делу насчитали уже более 30 эпизодов.

Полицейские изъяли более 150 килограммов наркотиков и свыше 300 килограммов прекурсоров. На черном рынке общая стоимость товара превышала миллиард рублей. Фигурантов дела взяли под стражу, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину, который у себя в гараже создал систему по производству наркотиков. Сам он утверждал, что выращивает их исключительно для себя.