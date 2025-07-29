Россиянку приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста

Жительницу Северодвинска приговорили к обязательным работам за оскорбление чувств верующих. На вечеринке в Архангельске она разместила светильник в виде креста, подробности дела сообщила пресс-служба городских судов.

Девушка организовала вечеринку в октябре 2024 года в честь дня рождения. Мероприятие проходило в одном из ночных клубов Архангельска. На увеселительном мероприятии присутствующие демонстрировали приверженность к нетрадиционным отношениям полов*.

«Умышленно, имея негативное отношение к православным верующим, <…> публично разместила православный крест как символ веры на стене в помещении клуба, тем самым оскорбив религиозные чувства верующих православных граждан, присутствующих в месте проведения мероприятия», — сообщили в пресс-службе судов.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Подсудимая вину не признала. Суд присудил фигурантке 200 часов обязательных работ.

В мае в Санкт-Петербурге задержали блогершу, которая подтерлась паспортом, а потом трясла ягодицами, опираясь на плакат к 80-летию Победы. За кадром девушка-оператор сообщила, что они «делают контент».

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