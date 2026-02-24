Россиянку приговорили к 18 годам за слежку за военными

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам заключения Анастасию Донову, которая следила за представителями командного состава ВС России по заданию украинской разведки. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

В ноябре 2024 года Доновой и ее знакомой дали задание приехать в Ростов-на-Дону, чтобы действовать в интересах Украины. Девушкам поручили наблюдать за местами жительства, семьями, машинами и маршрутами передвижения российских военных.

С 2 по 31 января 2025-го Донова и ее знакомая должны были сделать взрывное устройство.

«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Донову осудили по статье о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в передаче Украине сведений об объектах ОПК и инфраструктуре железнодорожных путей.