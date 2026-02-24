Подозреваемого в госизмене задержали в Приморье

Оперативники ФСБ по Приморскому краю задержали подозреваемого в передаче Украине данных об объектах оборонного комплекса и инфраструктуре железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1984 года рождения работал на ГУР Министерства обороны Украины и держал связь с кураторами в Telegram. Он уже признал вину и сотрудничает со следствием.

Против него завели уголовное дело по статье «Государственная измена», максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ФСБ.

Ранее силовики ликвидировали мужчину в Ставрополе, подозреваемого в подготовке террористического акта на 23 Февраля. Преступник действовал по заданию спецслужб Украины и подготовил взрывное устройство.