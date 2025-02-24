Россиянка Бурнашкина, бросившая дочь в туалете аэропорта в Турции, получила 15 лет тюрьмы

Россиянку Екатерину Бурнашкину, бросившую новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта, приговорили к 15 годам тюрьмы. Постановление об этом вынес суд в Анталье, сообщило РИА «Новости» .

О жестоком поступке россиянки стало известно в октябре прошлого года. Бурнашкина родила дочь в 18 лет и решила бросить ее в туалете аэропорта Антальи. Оставив младенца там, она преспокойно отправилась на паспортный контроль.

Новорожденную нашла уборщица. После этого сотрудники службы безопасности быстро отследили по камерам мать ребенка. На родину она улететь еще не успела.

В дальнейшем выяснилось, что девушка не знала о том, что беременна. Ее арестовали, а девочке малютке оформили российское гражданство.

На время расследования она оставалась в Турции. Сейчас генконсульство занимается работой по возвращению девочки в Россию.