Россиянку и ее маленькую дочь жестоко убили в Италии

Консульство РФ в Италии: в убийстве россиянок в Риме подозревают сожителя

Тело гражданки России и ее 11-месячной дочери нашли в парке в Риме. Российские дипломаты в Италии пытаются выяснить обстоятельства их гибели, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Андрей Харченко.

Местные СМИ предположили, что с матерью и ребенком расправился ее сожитель. После произошедшего американец уехал из Италии в Грецию, где его и задержали.

«Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США», — отметил Харченко.

Он уточнил, что о жестоком преступлении стало известно 7 июня. Сначала прохожие нашли в парке Виллы Панфили тело маленького ребенка, а затем молодой женщины. Россиянка вместе с дочерью приехала в Италию с Мальты, где и познакомилась с американцем. Мужчина представился ей как кинопродюсер.

Криминалисты установили, что женщина скончалась раньше дочери. Следов насилия на теле матери не обнаружили, при этом у погибшей девочки были травмы и побои. Расследование продолжается.

Ранее в Турции нашли мертвыми гражданку России и ее дочь. Выяснилось, что женщину застрелил бывший муж.