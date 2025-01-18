Россиянку держали связанной в подсобке пилорамы ради сведений о ее муже

Правоохранители задержали двух жителей Удмуртии, подозреваемых в незаконном лишении свободы своей знакомой, которое сопровождалось угрозами убийством. Об этом сообщила пресс-служба СУ СУ России по республике.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Сюмсинского района. Его возбудили по статье о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в октябре 2024 года два работника пилорамы распивали алкоголь в подсобном помещении. К себе они пригласили знакомую, у которой ранее пропал муж. Пьяные мужчины решили, что она может быть причастна к его исчезновению.

«Они связали ее веревкой, нанесли побои, высказав при этом угрозу убийством, после чего облили горючей смесью, угрожая поджогом, в случае неполучения информации», — уточнили в ведомстве.

В рамках расследование дела уже осмотрели место происшествия, допросили обвиняемых, свидетелей и потерпевшую, а также провели необходимые судебные экспертизы. Материалы дела направили прокурору, чтобы он утвердил обвинительное заключение.

В ведомстве пояснили, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Иркутской области арестовали мужчину по обвинению в убийстве подростка.