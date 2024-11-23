Россиянки зарабатывали на продаже отцовства своих детей мигрантам

Несколько жительниц Брянской области решили заработать, помогая легализоваться иностранцам в России через оформление им фиктивного отцовства на своих детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Схема выглядела просто — иностранцы фиктивно становились отцами российских граждан и получали +5 к возможности легализоваться в России», — уточнил канал.

При этом 27-летняя брянчанка побила рекорд в этой сфере деятельности, поспособствовав переезду в Россию четырем гражданам Китая и гражданину Таджикистана. Всех она сделала отцами своих четырех детей, за что получила денежное вознаграждение под видом «алиментов».

Аналогичную схему реализовала еще и жительница Дятьковского района области. Ее услугами воспользовались два китайца и таджикистанец.

Правоохранители уже задержали многодетных матерей. В отношении брянчанок могут возбудить уголовные дела по статье об организации незаконной миграции. У иностранцев, внезапно ставших отцами, проверят документы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов для иностранцев, причем фирмы этим занимающиеся сначала заплатят от пяти до 10 миллионов рублей, а при повторном нарушении штраф вырастет до 60 миллионов.