Россиянка задушила сына подушкой и выпала из окна в Петербурге

В Петербурге женщина задушила восьмилетнего сына, а позже ее тело нашли под окнами жилого дома. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Ночью женщина задушила своего восьмилетнего ребенка, после чего выпала из окна дома на 10-й Советской улице», — уточнил собеседник журналистов.

Отец ребенка в это время находился на работе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

По информации «Фонтанки», женщина долгое время боролась с депрессией. Она также винила себя в болезни сына, у которого были проблемы с желудком.

По предварительной информации, она якобы не только водила его по врачам, но и занималась самолечением, бесконтрольно давала ребенку антибиотики, из-за чего его состояние ухудшилось. Женщина не работала, семью содержал ее супруг.

Мать задушила ребенка подушкой 2 января. До этого в среду, 1 января, она поссорилась с мужем и тот уехал в Ленинградскую область.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок спас мать, позвонив в полицию и пожаловавшись на отца, который избивал женщину и даже пытался ее задушить.