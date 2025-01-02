Ребенок спас мать от разъяренного отца в новогоднюю ночь в Петербурге

Ребенок вызвал полицию за час до Нового года для спасения матери в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга за час до наступления Нового года прибыла по вызову ребенка, который пожаловался на избивающего мать отца. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник, разъяренный мужчина пытался задушить супругу, но ее спас звонок сына правоохранителям.

Прибывшие в квартиру полицейские выяснили, что в ходе семейного конфликта мужчина несколько раз ударил женщину по голове, а после попытался задушить. Пострадавшую забрали в больницу, а напавшего на супругу задержали.

Врачи после осмотра женщины установили, что муж сломал ей нижнюю челюсть и хрящи гортани. Кроме того, пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пациентки медики оценили как тяжелое.

Против избившего жену петербуржца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Работавшая в новогоднюю ночь женщина-фельдшер скорой помощи из Североуральска попала в больницу после встречи с пьяным рецидивистом, когда выходила из подъезда после очередного вызова. Нетрезвый мужчина сначала пытался флиртовать с медиком, но после отказа схватил чемодан с медикаментами и разбил о голову фельдшера.