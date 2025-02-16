Россиянка вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы

В Ессентуках задержали местную жительницу, вытершую ноги о поздравительный баннер к 80-летию Дня Победы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Крутиков.
Градоначальник опубликовал кадры с камер наружного наблюдения, на которых женщина тянула сорванный баннер по земле, а затем прошлась по нему, вытерла ноги и ушла.
Крутиков попросил помощи горожан в опознании осквернившей баннер.
«Комментировать сложно, как и определить это существо, которое вытерло ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», — написал он.
Позднее мэр сообщил, что женщину разыскали и задержали.
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*Признан иностранным агентом в России.
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