Россиянка установила новый мессенджер и попала на мошенников

Мошенники выманили 440 тысяч рублей у жительницы Курска через новый мессенджер

Установка нового мессенджера на смартфон не спасла жительницу Курска от мошенников. Представившиеся сотрудниками различных государственных ведомств злоумышленники выманили у пострадавшей 440 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что для развода мошенники использовали историю о полученной посылке и попросили жертву продиктовать код из СМС.

После передачи данных женщине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора и заявил, что теперь все ее сбережения оказались в руках злоумышленников. Пострадавшая сильно испугалась и сделала два перевода на сумму 440 рублей якобы в «безопасную ячейку» банка.

Когда женщине позвонили еще раз с требованием перевода дополнительной суммы, она обратилась в полицию.

В пресс-службе не уточнили, о каком именно мессенджере идет речь, но предупредили жителей, что мошенники используют любые ресурсы для поиска жертв. Поэтому передавать секретные данные и проводить переводы по указанию незнакомцев нельзя.

В минувшую среду, 13 августа, Роскомнадзор объявил о введении ограничений на звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве заявили, что это вынужденный шаг для противодействия мошенникам, вымогающим деньги и склоняющим людей к диверсиям и терактам.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.