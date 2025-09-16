Россиянка согласилась подорвать Транссиб за восемь тысяч долларов

Украинские спецслужбы предлагали россиянке восемь тысяч долларов за диверсию на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Об этом задержанная рассказала во время допроса, кадры которого опубликовал ЦОС ФСБ.

«Она (украинский куратор) мне предложила подрыв железнодорожного полотна, предложила деньги, восемь тысяч долларов», — сказала россиянка.

По словам задержанной, она купила все нужные ингредиенты, следуя инструкции. Затем приготовила и собрала взрывное устройство.

«Взяла машину, другим путем проехала, также в поселке оставила машину. Там остановилась и осуществила подрыв», — сообщила подозреваемая.

В Новосибирске задержали женщину 1974 года, которая, по данным ЦОС, готовила диверсию на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Она действовала по заданию украинских спецслужб.

В августе 2025 года женщина, следуя инструкциям противника, собрала взрывное устройство из доступных компонентов. Она установила его на железнодорожных путях и активировала. Момент взрыва женщина записала на телефон и отправила видео куратору для получения вознаграждения.