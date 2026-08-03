Россиянка со второй попытки отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Женщина поверила незнакомцам из мессенджера и, несмотря на попытки банка предотвратить мошенничество, отдала более 206 тысячи рублей под предлогом пассивного дохода. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Еврейской АО.

Об инвестициях 45-летняя жительница села Амурзет узнала из тематической группы в мессенджере. Она поверила, что можно заработать на криптобирже, связалась с администратором и получила документ, убедивший в безопасности схемы.

Попытка сделать стартовый взнос на сумму 100 тысяч рублей не удалась, потому что банк заблокировал перевод, подозревая мошенничество. Тогда администратор паблика посоветовал поделить большую сумму на части. Так за несколько дней женщина отдала 206 544 рубля.

Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обратили внимание на таксистов. Они нашли способ красть деньги с банковских карт перевозчиков.