Россиянка предстанет перед судом за кровавое убийство 25-летней давности

Прокуратура: россиянка ответит перед судом за совершенное 25 лет назад убийство

Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россиянка предстанет перед судом за убийство, совершенное в Москве 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В июне 1999 года тогда еще 25-летняя девушка зарезала мужчину, с которым познакомилась на Площади трех вокзалов. Москвич привел женщину в свою квартиру, где между ними вспыхнула ссора. Злоумышленница схватилась за нож и несколько раз ударила им своего знакомого — тот скончался. Женщина скрылась из столицы.

Преступление длительное время считалось нераскрытым, но в квартире обнаружили отпечатки пальцев женщины. Через несколько лет она снова совершила преступление, зарезав приятеля в Ставропольском крае. После этого специалисты назначили дополнительную экспертизу и установили личность подозреваемой. Ее задержали в Невинномысске, уголовное дело направили в суд.

В начале августа в Пермском крае гость зарезал хозяина дома. Между мужчинами вспыхнул конфликт из-за девушки.

Похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Там мужчина погиб в результате массовой драки с поножовщиной, сообщили «Известия».

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте