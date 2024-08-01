Гость зарезал хозяина дома в ходе конфликта из-за девушки в Пермском крае

Пермский районный суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве. Поводом для конфликта стала ревность, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.

Установлено, что местный житель разрешил возлюбленной пригласить в гости ее брата. Родственник, оказавшийся на деле знакомым девушки, остался в квартире на несколько дней. Впоследствии хозяин дома обвинил мужчину в интимной близости с его избранницей.

В ходе ссоры гость схватил нож и нанес оппоненту смертельные ранения. Фигурант получил восемь лет колонии строгого режима.

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