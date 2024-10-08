Россиянка попала в рабство после подачи заявления через «Госуслуги»

Россиянка подала на «Госуслугах» заявление о службе в ВС РФ и попала в рабство

Женщина сбежала из рабства в Пермском крае, куда попала после подачи заявления на портале «Госуслуги». О новом способе обмана рассказала пресс-служба общественного движения «Альтернатива» .

Пострадавшая подала заявление на службу в Вооруженных силах России, и через несколько дней ей позвонил неизвестный. Он уточнил данные и связал ее с другим человеком, который назначил встречу на вокзале в Москве, посадил на поезд в Пермь, а потом на автобус с другими людьми.

В результате россиянка оказалась на ферме. Ее и других обманутых людей поселили в заброшенном здании. Через несколько дней приехали мужчины и приказали поработать на птицефабрике, пока не приедет некое начальство. Женщина сбежала через брешь в заборе, дошла до села Фоки и попросила о помощи. Там она связалась со знакомой и общественниками, а местная жительница посадила ее на поезд из Ижевска в Москву.

Только по возвращении пострадавшая проверила статус своего заявления. Он остался прежним — «принято к рассмотрению».

В Тюменской области попавшего в рабство мужчину спасли местные жители и волонтеры. Родственники потеряли его 24 года назад.