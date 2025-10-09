Россиянка два года получала пенсию на карту умершего дяди и тратила на себя

Жительница Забайкалья два года получала пенсию умершего дяди и попалась

Забравшая банковскую карту умершего дяди-инвалида жительница Забайкальского края на протяжении двух лет снимала поступавшую на счет родственника пенсию и пособие. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, таким способом она обналичила более 500 тысяч рублей.

Деньгами покойного родственника россиянка распоряжалась по своему усмотрению. Карточкой пользовалась с октября 2021 года по февраль 2024-го, пока Социальный фонд не получил уведомление из ЗАГСа, что пенсионера нет в живых.

В ходе разбирательства, куда уходили деньги, следователи вышли на родственницу. Против нее завели уголовное дело за кражу с банковского счета в крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в 240 тысяч рублей, а также взыскал всю сумму ущерба по иску Социального фонда.

В июне этого года за получение пенсии покойной бабушки задержали жительницу сахалинского города Корсаков. Ей удавалось обманывать Социальный фонд на протяжении четырех лет и незаконно получить более двух миллионов рублей.