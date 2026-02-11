Россиянину дали полтора года колонии за смерть больной дочери

В Костроме отца неизлечимо больной девочки приговорили к году и шести месяцам колонии за ее смерть. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

«С марта по май 2024 года обвиняемый оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая страдает заболеванием и нуждается в постоянном уходе», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, мужчина находился в другом регионе. Он знал, что состояние ребенка ухудшилось, но не принял никаких мер.

Проживавшая с девочкой женщина не обратилась в медучреждение и оставила ее одну дома.

В результате 21 мая 2024 года ребенок умер. Отцу предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию, жестоком обращении с ребенком и причинении смерти по неосторожности.

Ранее жителя Свердловской области осудили по делу о пожаре с гибелью детей.