Жителя Свердловской области осудили по делу о пожаре с гибелью детей

Белоярский районный суд вынес приговор отцу из Свердловской области. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности троим детям, сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Трагедия произошла 5 сентября 2025 года. Эксперты выяснили, что электропроводка в доме работала в аварийном режиме, а хозяин не принял мер по ее ремонту. В результате вспыхнул пожар, унесший жизни троих детей в возрасте пяти, семи и 11 лет.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.