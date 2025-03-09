Московского студента арестовали по обвинению в госизмене

«Осторожно, новости»: в Москве по делу о госизмене отправили под стражу студента

Московский суд на два месяца арестовал 21-летнего студента по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». .

По его данным, учащегося впервые задержали в январе 2025 года. Сначала его арестовали на 10 суток по делу о мелком хулиганстве — за нецензурную брань в общественном месте. По тому же обвинению его задерживали еще два раза.

В марте против молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене. Подозреваемого арестовали на два месяца. По информации «Осторожно, новости», дело имеет секретный статус.

Арестованный родился и вырос на Байконуре, а затем переехал вместе с родителями в Краснознаменск. В 2024 году молодой человек прошел срочную службу в армии.

Ранее виновным в госизмене признали 24-летнего жителя Подольска. Московский областной суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Следствие установило, что фигурант дела по заданию украинских спецслужб поджег релейный шкаф между платформами и записал это на видео.