Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство двух человек

СК: в Москве виновного в убийстве двух человек приговорили к пожизненному сроку
Виновному в убийстве двух человек и покушении вынесли приговор в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.
Следователи из управления по Юго-Западному административному округу нашли доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении злоумышленника. Его признали виновным в преступлениях по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — добавили в СК.
