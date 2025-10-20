Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство двух человек

СК: в Москве виновного в убийстве двух человек приговорили к пожизненному сроку

Виновному в убийстве двух человек и покушении вынесли приговор в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета .

Следователи из управления по Юго-Западному административному округу нашли доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении злоумышленника. Его признали виновным в преступлениях по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — добавили в СК.

Ранее жительница Нового Уренгоя зарезала сожителя во время пьяной ссоры. Причиной конфликта стала личная неприязнь.