Россиянина по фамилии Гойда оштрафовали за угрозы испортить патриотический мурал

Тушинский суд Москвы оштрафовал россиянина по фамилии Гойда на 30 тысяч рублей за угрозы испортить патриотический мурал. Об этом сообщил RT .

Рисунок на стену здания с подписью «Поклон тебе, солдат России» вывели через проектор, приурочив акцию ко Дню Победы. Неожиданно к волонтерам подошел Гойда и начал угрожать испортить картину, если на ней появится георгиевская ленточка или буква Z.

Кроме того, мужчина оскорблял российских военных, в том числе участников СВО. На суде он признал вину и раскаялся.

Ранее мошенники убедили супружескую пару из Пермского края прилететь в Москву и выйти на Тверскую площадь с плакатом «Величие СБУ» во время репетиции парада на Красной площади. Уже через 20 секунд мужчину и женщину задержали, в итоге суд оштрафовал их на 30 тысяч рублей и арестовал на 13 суток.