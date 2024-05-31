Директора велоассоциации «Пошли-поехали» заподозрили в госизмене

Исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», одного из идеологов велодвижения в Санкт-Петербурге Германа Мойжеса арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом написала «Фонтанка».

По данным «Фонтанки» на вечер 30 мая, Мойжес находится в СИЗО Лефортово. Задержали его два дня назад в Адмиралтейском районе и увезли в Москву. Подробности дела не разглашаются, поскольку оно рассматривается в режиме секретности.

Издание уточнило, что на днях активист планировал вылететь в Германию к родственнице, которую хотел привезти в Россию. На одном из недавних совещаний он возмущался, что против него развернули информационную компанию — пишут, что он является гражданином ФРГ, «как будто это нарушение закона».

В 2023 году по статьям о госизмене и шпионаже в России приговорили 48 человек. Приговор за государственную измену вынесли 39 жителям страны.