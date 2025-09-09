Юрист Левченко заявила, что педофилы часто используют привлекательные фото молодых людей в профилях

Любое приглашение подростка в гостиницу или квартиру от взрослого человека является признаком готовящегося преступления, которое недопустимо игнорировать. Об этом заявила лидер движения «Сдай педофила!», юрист и психолог Анна Левченко в беседе с РИАМО .

Специалист выделила еще несколько сигналов возможной опасности. Так, незнакомец может пытаться заслужить доверие ребенка, маскируясь под жертву или влиятельную фигуру. Нередко педофилы используют привлекательные профили с фотографиями молодых людей, что вводит детей в заблуждение.

По словам юриста, другими признаками опасности являются настойчивость взрослого в просьбе о тайных встречах и требование конфиденциальности в общении. Все это может свидетельствовать о попытке манипуляции и потенциальной угрозе, добавил «ФедералПресс».