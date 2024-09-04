Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Суд в Москве отправил под арест россиянина по делу о государственной измене

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В Москве по делу о госизмене арестовали мужчину. Информацию об этом разместили в картотеке Лефортовского суда столицы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щурова В.П.», — указали в судебных документах.

Подробности уголовного дела не привели — оно проходит под грифом «Секретно». Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения удовлетворили во вторник, 3 сентября.

Статья о госизмене, напомнили «Известия», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

За государственную измену 15 лет колонии строгого режима получил директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Его также оштрафовали на 500 тысяч рублей и ограничили свободу после освобождения на полтора года.

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