Директор института механики СО РАН получил 15 лет колонии за госизмену

Суд приговорил директора института РАН в Сибири Шиплюка к 15 годам колонии

Фото: РИА «Новости»

Мосгорсуд признал директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет колонии строгого режима, сообщило РИА «Новости».

Суд также оштрафовал Шиплюка на 500 тысяч рублей и постановил ограничить его свободу после освобождения на полтора года. Дело проходит под грифом «совершенно секретно», поэтому подробности обвинения не разглашаются

Уголовное дело возбудили в отношении трех ученых из института механики СО РАН. Помимо Шиплюка суд арестовал Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Они занимались исследованиями в сфере высокоскоростной аэрогазодинамики. Петербургский суд в мае приговорил Маслова к 14 годам колонии.

Коллеги ученых написали открытое письмо, в котором рассказали, что подсудимые занимались фундаментальной наукой, а все их работы проверялись на наличие секретных сведений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что с этим документом ознакомились в Кремле, сообщил RT.

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