Россиянина арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка 31 год назад

СК: в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 30-летней давности

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка в 1994 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета .

В августе 1994-го в органы поступило сообщение об обнаружении тела изнасилованной восьмилетней девочки. Следователи завели дело и назначили ряд экспертиз, что позволило идентифицировать подозреваемого.

«Им оказался 51-летний житель города Шахты, который неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности», — рассказали в СК.

Тогда, 31 год назад, мужчина представлялся работником коммунальных служб, незаконно проникал в чужое жилье, совершал кражи и изнасилования. На допросе фигурант полностью признал вину, его арестовали.

