Житель ХМАО убил друга с помощью отвертки. Его арестовали

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) 44-летний мужчина убил своего друга с помощью отвертки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

В ночь на 30 декабря подозреваемый, находясь в квартире своего 23-летнего знакомого, с которым они совместно употребляли алкоголь, нанес потерпевшему несколько ударов отверткой в шею и голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый арестован. Правоохранители продолжают проведение следственных мероприятий.