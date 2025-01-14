Житель ХМАО убил друга с помощью отвертки. Его арестовали

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) 44-летний мужчина убил своего друга с помощью отвертки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.
В ночь на 30 декабря подозреваемый, находясь в квартире своего 23-летнего знакомого, с которым они совместно употребляли алкоголь, нанес потерпевшему несколько ударов отверткой в шею и голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Подозреваемый арестован. Правоохранители продолжают проведение следственных мероприятий.
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