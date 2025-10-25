Застреленную пенсионерку нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Тело 78-летней женщины с огнестрельным ранением нашли в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По предварительным данным, мертвую пенсионерку нашли в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице 2-я Синичкина. Криминалисты пришли к выводу, что женщину застрелили. Подозреваемым стал ее сожитель.

Сейчас проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковной деревне Свитино мужчина застрелил трех пенсионерок. Тела обнаружили в гараже друзья, когда женщины перестали выходить на связь. Следователи заподозрили в убийстве их знакомого.