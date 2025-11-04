Россиянин забил до смерти соседа из-за стиральной машинки

В Челябинской области произошло жестокое убийство на бытовой почве в одной из коммуналок Миасса. Местный житель забил до смерти соседа из-за стиральной машинки, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, вечером 30 октября двое мужчин выпили и подрались в одном из домов в Миассе. Во время потасовки 39-летний подозреваемый нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу своей 45-летней жертвы.

«Смерть мужчины наступила от полученной закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В СК сообщили, что преступление раскрыли в кратчайшие сроки, злоумышленника задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Нападавшего заключили под стражу. Задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили причину конфликта. Подозреваемый требовал с приятеля деньги за использование его стиральной машинки.

