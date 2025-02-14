Фигурантов дела о подмене гаджетов на маркетплейсе задержали в Петербурге
Петербургские правоохранители задержали еще двух подозреваемых в мошенничестве с гаджетами. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, члены преступной группы оформляли заказы на одном из маркетплейсов, а уже в ПВЗ подменяли дорогостоящие гаджеты на дешевые аналоги и оформляли возврат.
Факт обмана выявили еще в апреле 2024 года, однако сейчас были установлены новые фигуранты дела. Во время обыска у них изъяли крупную сумму денег и более 200 единиц техники.
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