Фигурантов дела о подмене гаджетов на маркетплейсе задержали в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали еще двух подозреваемых в мошенничестве с гаджетами. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, члены преступной группы оформляли заказы на одном из маркетплейсов, а уже в ПВЗ подменяли дорогостоящие гаджеты на дешевые аналоги и оформляли возврат.

Факт обмана выявили еще в апреле 2024 года, однако сейчас были установлены новые фигуранты дела. Во время обыска у них изъяли крупную сумму денег и более 200 единиц техники.