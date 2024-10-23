Россиянин трижды пытался сжечь дедушку и бабушку

Мужчина в Бурятии три раза пытался сжечь дедушку и бабушку

Житель Бурятии трижды пытался поджечь частный дом бабушки дедушки, когда пожилые родственники были внутри. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Первые два раза его преступления остались нераскрытыми. Затем пенсионеры установили камеры видеонаблюдения, чтобы установить поджигателя при следующей попытке.

Ночью 28 июня он пошел на дело в третий раз. Мужчина проник во двор дома, закрыл входную дверь снаружи вилами, обложил поленьями и при помощи газовой горелки поджег. Услышав шум, потерпевшие проснулись и смогли через окно выбраться из горящего дома.

Против поджигателя завели дело по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Покушение на убийство». Материалы поступили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жительница Курганской области получила 13 лет колонии за убийство пенсионерки и поджог ее дома.