Россиянин пытался вывезти в Монголию книгу об Адольфе Гитлере

Сотрудники таможни задержали в Бурятии водителя, который пытался вывезти в Монголию книгу «Адольф Гитлер — основатель Израиля» немецкого писателя Хеннеке Карделя. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Мужчина рассказал, что купил книгу для себя пять лет назад и не подозревал, что в ней есть запрещенная информация. Экспертиза подтвердила, что в ней есть экстремистские материалы. Против нарушителя составили административный протокол, ему грозит штраф и конфискация.

Ранее алтайская таможня совместно с пограничниками перехватила более 700 килограммов санкционного украинского шоколада, который пытались ввезти в Россию из Казахстана. Фуру с грузом развернули и велели возвращаться к отправителю.