Мужчина попытался незаконно провезти в Россию больше сотни живых омаров из ОАЭ

Незаконный ввоз крупной партии омаров из ОАЭ пресекли в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе ФТС России.

Таможенники сообщили, что в багаже одного из пассажиров, прилетевшего в Россию из ОАЭ, обнаружили 107 живых омаров общей массой 66 килограмм. Мужчина разместил их в пенопластовые коробки, которые обтянул полиэтиленом.

Разрешительных документов на ввоз крупной партии членистоногих у пассажира не было. На допросе он сказал, что привез лобстеров в Россию для себя, чтобы разводить их в собственном бассейне. Однако позже мужчина признался, что экзотических животных он привез по заказу одного их московских ресторанов.

По данным экспертизы, привезенные в Россию омары относятся к роду Homarinus. Стоимость партии, которую планировалось реализовать, составляет около 700 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили дело об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров.

Ране сотрудники ФТС в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированное кольцо, стоимость которого составила 22 миллиона рублей.