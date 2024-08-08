Россиянин нашел пакет с человеческой головой у озера и помог раскрыть преступление

Житель Томской области нашел пакет у озера, внутри которого находилась человеческая голова. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ в беседе с Lenta.ru .

Все началось с того, что мужчина подобрал незнакомого попутчика рядом с селом Березкино и согласился его подвезти. Во время дороги пассажир попросил остановиться. Потом он вышел из машины и выбросил пакет с мусором в озеро.

Когда шофер высадил незнакомца, то заметил в салоне кровавые пятна. В итоге водитель захотел проверить, что же выкинул его недавний пассажир.

Выяснилось, что вместо «мусора» в пакете лежала голова человека. Следователи уже выяснили, кому она принадлежала, а также личность тех, кто ее отрубил.

По версии правоохранителей, компания из трех человек занималась заготовкой дикоросов. В какой-то момент коллеги начали распивать алкоголь и поссорились. Один из них дождался, пока обидчик уснет. Когда это произошло, злоумышленник задушил его. Через два дня второй соучастник отрубил голову жертвы. Тело подельники выбросили в яму сельского туалета. Голову один из участников конфликта спрятал у озера.

Ранее житель Оренбургской области расчленил невесту, а потом искал ее вместе с волонтерами. В итоге подозреваемого задержали.