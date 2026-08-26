Россиянин избил бывшую жену дрелью из-за спора о детях

Во Владимирской области мужчина жестоко избил бывшую супругу, а потом угрожал старшему сыну убийством. Суд приговорил его к лишению свободы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установили, что 31 октября 2024 года женщина приехала к бывшему мужу в деревню Новая Быковка с дочерью и сыном двух и пяти лет. Когда увидела, что он пьян, решила уехать обратно.

Женщина вышла в гараж и позвонила старшему сыну, попросив забрать ее с детьми. Бывший муж пошел за ней и напал. Он избивал ее руками, ногами, досками и стульями. Бросал ей в голову металлические инструменты, не менее 10 раз ударил рукоятью дрели и восемь раз — ножом.

Когда старший сын приехал за матерью, то отец пригрозил убийством. Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС спасли женщину.

Она получила многочисленные переломы, ее лицо было обезображено. Бывшего мужа приговорили к трем годам 10 месяцам лишения свободы, а также взыскали с него компенсацию морального вреда на сумму 850 тысяч рублей.

Ранее в Белгородской области мужчина, избитый на свадьбе пьяной девушкой, добился компенсации морального вреда.