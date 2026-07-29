Россиянин исчез после кражи 19 тысяч долларов из обменника на Пхукете

Полиция Пхукета объявила в розыск 47-летнего гражданина России по подозрению в краже денег из обменного пункта. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служюа информационного центра службы общественных связей администрации провинции.

По версии следствия, мужчина забрал деньги после закрытия обменного пункта. В это время торговый центр Central Department Store продолжал работать.

«Суд Пхукета выдал полиции района Вичит постановление на арест 47-летнего гражданина России Виталия Кобина по подозрению в краже наличных денег общей суммой 627 тысяч таиландских бат (18,72 тысячи долларов или около 1,5 миллиона рублей) 19 июля в ночное время», — сообщили в центре.

Правоохранители установили, что подозреваемый находится в Таиланде нелегально с 2025 года. Полиция продолжит его поиски.

Ранее на Пхукете задержали россиянина, которого обвинили в вымогательстве и незаконном лишении свободы человека.