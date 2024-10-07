Россияне ограбили гостей из Узбекистана после отказа сыграть в бильярд на деньги

Полицейские Дербента задержали пятерых местных жителей по подозрению в разбойном нападении на приезжих из Узбекистана. Как сообщил Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана», местные не стерпели от гостей отказа сыграть в бильярд на деньги и схватились за ножи.

С заявлением в полицию обратился один из пострадавших, который сообщил, что приехал в бильярдный клуб забрать друзей. Там он встретил незнакомцев, предложивших сыграть несколько партий на деньги.

После отказа между компаниями приезжих и местных жителей завязался конфликт. Драка переместилась на берег моря. Напавшие, угрожая ножом, потребовали от каждого из мужчин по 100 тысяч рублей, а также ключи от машины. Таких денег у побежденных не было, и они перевели на счет одного из подозреваемых 55 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили личности злоумышленников и доставили их в отдел. В ходе допроса подозреваемые признали свою вину. По факту нападения против них завели уголовное дело о разбое.

Прокуратура Свердловской области объявила о передаче в суд материалов уголовного дела против серийного грабителя банков. За восемь лет обвиняемый вынес деньги из восьми финансовых организаций на общую сумму 39,8 миллиона рублей.

Действовал он по одному сценарию: заходил в отделение и, угрожая пистолетом сотрудникам, требовал доступа к кассам и хранилищам. Для конспирации злоумышленник использовал маску, солнцезащитные очки, а также отращивал бороду, которую сбривал после каждого преступления.