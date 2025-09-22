Россиянам рассказали, за какие стикеры в интернете можно сесть в тюрьму

Авторам интернет-стикеров, порочащих власти и ВС России, может грозить уголовное наказание, в том числе реальный срок. Об этом заявила юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун в беседе с РИА «Новости» .

Создателей таких стикеров могут привлечь к ответственности по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Максимальное наказание за это правонарушение — лишение свободы сроком до семи лет.

При этом Браун уточнила, что в случае создания подобных стикеров гражданами Украины за пределами России их тоже ждет уголовное преследование. Речь идет о статье о разжигании ненависти и уничтожении человеческого достоинства.

По словам эксперта, привлечь украинских авторов к ответственности сложнее в связи с их нахождением за границей. Для этого нужно международное сотрудничество с правоохранителями, которое сейчас «проблематично».

Ранее украинца, прожившего 16 лет в России, лишили российского гражданства за посты в соцсетях, которые дискредитировали ВС России. Мужчина выступал против спецоперации и поддерживал ВСУ.