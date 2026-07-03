Сегодня 20:50 Сыграли на незнании: как мошенники обернули новые правила СПБ в свою пользу Правозащитник Дуб: мошенники регулярно меняют скрипты, чтобы обманывать россиян 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Обманывающие россиян мошенники взяли на вооружение меру борьбы со своими коллегами-дропперами и начали убеждать россиян в блокировке доступа к Системе быстрых платежей. При звонке потенциальную жертву запугивают необходимостью пройти дополнительную верификацию или перевести деньги на «безопасный счет». Что изменилось в правилах СПБ и почему никакую проверку проходить не нужно, узнал 360.ru.

Какие новые правила ввели в СПБ

Начиная с 1 июля российские банки приступили к обмену ИНН клиентов, отправляющих и получающих переводы через Систему быстрых платежей. В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили, что россияне этой меры даже не заметят.

«Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями», — пояснили в организации.

Сообщение о том, что банки теперь обмениваются данными налогоплательщиков при транзакциях через СПБ, начали использовать мошенники. По данным платформы «Мошеловка» «Народного фронта», злоумышленники использовали новое правило в своих целях. Специалисты пояснили, что теперь они звонят от имени банков и пугают потенциальных жертв блокировкой доступа к СПБ. Для возвращения возможности проводить транзакции требуют пройти дополнительную идентификацию, продиктовав присланный код по СМС, через установку потенциально опасной программы или рекомендуют перевести деньги на «безопасный счет». В «Мошеловке» пояснили, что мошенники пользуются тем, что многие клиенты банков не знают, как работает система СПБ.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Поменяли скрипт и сохранили схему

Банки действительно с 1 июля начали обмениваться данными ИНН своих клиентов при переводе денег через Систему быстрых платежей. Это правило прописали во втором пакете закона, направленного на борьбу с мошенниками, напомнила в комментарии 360.ru правозащитница Екатерина Дуб. Она подчеркнула, что мера направлена против дропперов, которые занимаются отмыванием денег, полученных преступных путем.

Мошенники действуют в новостной повестке и быстро перестраиваются, переписывая свои скрипты, чтобы напугать людей, что они могут потерять доступ к СПБ из-за подозрительной активности или сбоя.

Дуб добавила, что сама недавно столкнулась с подобным звонком, но там оказался не очень подготовленный оператор, который назвал СПБ Системой быстрой посылки. «Для многих людей нововведение в банка непонятно. Но им не нужно самостоятельно прописывать ИНН для транзакции, все происходит автоматически. Многие этого не знают, чем и пользуются мошенники», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Правозащитница пояснила, что злоумышленники преследуют цель напугать человека и тут же выступают его якобы спасителями, оставляя контакты в чате или диктуя номер телефона своих сообщников, называя их сотрудниками Росфинмониторинга, Центрального банка или представителями спецслужб.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

«Цель — чтобы человек запаниковал, чтобы рациональное мышление у него отключилось. Дальше подключаются остальные участники группы. Как правило, одного человека ведут до пяти мошенников», — сказал Дуб. Она отметила, что сами по себе угрозы злоумышленников никакой опасности для россиян не представляют. Все их заявления о взломе аккаунта госуслуг, доступа к банковскому счету — просто часть прописанного спектакля, чтобы вызвать у человека панику. Они действуют по специально прописанным скриптам, в которых учитывают современную повестку. Поэтому чем дольше потенциальная жертва на линии, тем глубже ее погружают в эту постановку, итогом которой станет вывод денег со счета или снятие наличных и передача их курьеру под предлогом «безопасного перевода». «Схема, по сути, одна и та же и действует много лет. Меняется только легенда, которая ее окружает», — подытожила Дуб.