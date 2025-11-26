Россиян предупредили об угрозе заразиться компьютерным вирусом под видом антирадаров

Мошенники начали похищать деньги у россиян, распространяя вредоносный софт под видом антирадаров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Сценарий почти всегда одинаков: человек видит рекламу „полезного приложения“, скачивает APK из непроверенного источника», — рассказали полицейские.

После этого у жертвы списывают деньги с банковских счетов.

Ранее в полиции сообщили, как распознать мошенника при покупке автомобиля через мессенджеры. Стражи порядка рассказали, что злоумышленники часто предлагают пригнать машину из-за границы, при этом берут оплату исключительно в криптовалюте. Кроме того, подозрения должны вызвать цены ниже рыночных и призывы к быстрой сделке.