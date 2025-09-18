Россиян предупредили об активизации трафферов. Как их распознать

МВД: трафферов можно распознать пор кликбейтным заголовкам и ботам

Занимающихся теневой рекламой специалисты — трафферы — запускают рекламу запрещенных проектов и могут навредить пользователям. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По ее данным, трафферы расставляют в сети цифровые ловушки, обходя системы модерации и безопасности. Чаще всего они рекламируют фейковые курсы и «заработки», сайты с cracked-софтом и активаторами, а также фишинговые формы и ссылки на стилеры.

«Такие трафферы работают в командах, часто связанных с кардингом, обналом и дропами. Без качественного трафика кибермошенничество не масштабируется», — отметили в пресс-службе.

Перешедшие по ссылкам пользователи рискуют потерять пароли, лишиться данных банковских карт и доступа к кошелькам.

Распознать опасную рекламу чаще всего можно по создающим ажиотаж заголовкам, подозрительно выгодным предложениям, ботам в комментариях и упоминаниям ограниченного количества товара. Также опасность могут нести сокращенные ссылки и домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz.

Ранее в мессенджере MAX заблокировали более 70 тысяч мошеннических аккаунтов. Глава VK Владимир Кириенко рассказал, что подозрительные учетные записи начинают проверять через пять минут с момента поступления жалобы.