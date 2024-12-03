Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с блокировкой телефонов

В новой методике злоумышленники предлагают пользователям восстановить доступ к приложениям, недоступным для скачивания, таким как банковские сервисы или популярные социальные сети. После этого они просят ввести сторонние данные для входа в учетную запись, получая таким образом полный доступ к устройству. В результате мошенники могут заблокировать смартфон и потребовать значительную сумму денег за его разблокировку.

Чтобы защититься от мошенников, пользователям настоятельно рекомендуется не вводить чужие учетные данные на своем устройстве. Кроме того, необходимо скачивать приложения исключительно из официальных источников и быть очень осторожными с предложениями об обходе ограничений.

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