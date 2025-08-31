Россиян предупредили о новом способе мошенничества с популярным приложением

В России мошенники начали применять приложения, имитирующие платежную систему Mir Pay. Они позволяют переводить с банкоматов деньги жертв на свои счета, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Злоумышленники внедряют в смартфоны жертв поддельные приложения для бесконтактных платежей, которые просят установить под видом банковского приложения.

Мошенники применяют новую технологию, которая условно называется «обратный NFC». Она может имитировать приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы банковские карты аферистов.

«В результате, приложив смартфон к банкомату, жертва переводит наличные средства на чужие карты», — объяснили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники пытаются обмануть россиян, сообщая о запросах на просмотр сведений об их имуществе от лица государственных органов. Таким образом они получают доступ к персональным данным.