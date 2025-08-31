Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Мошенники сообщают о фальшивых запросах на просмотр данных об имуществе

Мошенники пытаются обмануть россиян, сообщая о якобы запросах на просмотр сведений об их имуществе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональным данным, сообщил РИА «Новости» первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники используют поддельную электронную почту, а также звонки «из служб поддержки», создавая для жертвы видимость общения с государственными структурами.

Главная цель сообщений — запугать человека, вынудив его перейти по ссылке или позвонить по указанному номеру», — сказал сенатор.

Шейкин добавил, что мошенники таким образом пытаются получить доступ к реквизитам банковских карт, персональным данным или заставить людей перевести деньги якобы «для защиты собственности». Он напомнил, что государственные реестры и органы власти никогда не рассылают уведомления со случайных или непроверенных почтовых адресов.

Ранее мошенники похитили у российского пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры на смартфоне.