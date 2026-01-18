Россиян предупредили о новой схеме мошенников с совместными поездками

Мошенники начали использовать новую схему с совместными поездками из отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что аферисты размещают предложения о поиске попутчиков в специализированных сообществах и чатах. При этом они выбирают маршруты из труднодоступных населенных пунктов.

После получения отклика предлагают продолжить разговор в мессенджере, где направляют фишинговую ссылку под предлогом бронирования места.

В МВД посоветовали обращаться только к официальным перевозчикам и заранее планировать поездки.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать средства со взломанных страниц пользователей старшего возраста в социальных сетях.