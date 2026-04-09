Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с голосовыми для бойцов СВО
Мошенники стали использовать против россиян новую схему с фишинговыми ссылками. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Аферисты начали от имени знакомых просить своих жертв записать голосовое сообщение в поддержку бойцов спецоперации.
«Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — рассказали в ведомстве.
Переход по поддельной ссылке может обернуться кражей учетных данных.
Ранее стало известно, что в Москве полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников. Правоохранители задержали двух подозреваемых.