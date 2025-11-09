Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фотографиями паспортов

Мошенники стали чаще применять против россиян новую схему. Они выманивают фотографии паспортов у своих жертв под видом работодателей, сообщили в пресс-службе МВД России.

Аферисты размещают в Сети объявления с вакансиями. Когда соискатель откликается, ему обещают гибкий график и удобные условия работы.

Вызвав доверие, злоумышленники просят отправить в мессенджере фото документа для подтверждения личности. В дальнейшем они могут использовать паспортные данные в преступных целях.

Ранее стало известно, что во Владивостоке лжецелительницы похитили у пенсионерки 1,2 миллиона рублей. Мошенниц разыскивают правоохранители.