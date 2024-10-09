Россиян предупредили о мошенничестве с медкартами

МВД: мошенники стали посылать на гаджеты россиян выписку из медкарты

Мошенники стали использовать новую схему обмана, удаленно подключаясь к гаджетам россиян. После этого аферисты присылают на них выписку из медицинской карты, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве объяснили, что под видом медицинских файлов мошенники распространяют программное обеспечение, с помощью которого можно шпионить за людьми.

«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно происходит скрытая установка загрузчика», — предупредили в управлении.

В МВД уточнили, что такой способ позволяет хакерам удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать оттуда личные данные.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества, в ходе которой аферисты по телефону представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. Также в России мошенники начали действовать под видом представителей ФСБ, сообщали «Известия».